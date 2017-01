Göktürk'lerin Robotu Lemurları Besledi

Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan robot, Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde lemurları besledi.



Kasım 2016'da Türkiye'de ikinci kez düzenlenen "FIRST Robotics Competition"da "en yaratıcı takım" ödülünün sahibi olan Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin GÖKTÜRKLER takımı, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti.



Lise öğrencileri, yanlarında getirdikleri robotu uzaktan kumanda ederek, içinde fıstık olan bir kovayla lemur barınağına soktu. Lemurların yiyeceklerini robotun taşıdığı kovadan almaları ilginç görüntüler oluşturdu.



GÖKTÜRKLER takımının mentör öğretmeni Okan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "FIRST Robotics Competition"ın FIRST Vakfı tarafından her sene lise öğrencileri için düzenlenen uluslararası bir robotik yarışması olduğunu söyledi.



Yarışmanın her yıl bir tema çerçevesinde düzenlendiğini dile getiren Özkan, öğrenciler tarafından tasarlanan robotların, belirli hedeflere top atma, tırmanma, dengede durabilme gibi görevlerin üstesinden gelmeye çalıştıklarını kaydetti.



Türkiye'yi ABD'de temsil edecekler



Özkan, FIRST Vakfı'nın takımlara robotlarında kullanmak üzere belirli parçalar sağladığını ancak takımların yarışma kurallarına uydukları sürece farklı parçalar üretmekte ve kullanmakta serbest olduğunu anlatarak, yeni temanın açıklanmasından itibaren takımlara otonom görevler yapabilen ve uzaktan kontrol edilebilen robotlarını tamamlamaları için 6 hafta süre verildiğini anlattı.



Türkiye'de geçen yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya katılmak için GÖKTÜRKLER takımını kurduklarını ve bir ay içerisinde bir simidi yerden alarak asacak bir robot yaptıklarını söyleyen Özkan, 10 ilden 43 takımın mücadele ettiği yarışmada "en yaratıcı takım" ödülünü alarak, ABD'de 6-9 Nisan'da düzenlenecek robotik yarışmasına katılmaya hak kazandıklarını kaydetti.



Özkan, GÖKTÜRKLER'in adını uluslararası alanda da duyurmayı istediklerini vurgulayarak, hedeflerinin teknik malzeme ve maddi sıkıntılar yaşamadan hayallerindeki robotu yaparak Türkiye'yi ABD'de en iyi şekilde temsil etmek olduğunu sözlerine ekledi.