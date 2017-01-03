Göksun'dan Haleplilere Yardım Eli

Göksun Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfının ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyasında toplanan 1 kamyon yardım malzemesi Haleplilere ulaştırılmak üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.



Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, yardım kamyonunun yüklenmesi sırasında yaptığı açıklamada, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Haleplilere gönderilmek üzere toplanan, gıda, giyim ve ev eşyasından oluşan 1 kamyon yardım malzemesini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine gönderdiklerini belirtti.



Türk halkının duyarlılığına dikkat çekerek, ülkenin her yerinden yardım tırlarının Haleplilere gittiğini dile getiren Aydın, bugüne kadar 2 tır yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.



Bugün 1 kamyon yardım malzemesini daha yola çıkardıklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:



"Halep'teki kardeşlerimize giyim, gıda ve ev eşyası göndermek için duyarlılık gösteren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbimden oradaki kardeşlerimizin en kısa sürede barış içinde rahat bir hayata kavuşmalarını diliyorum.



İnşallah birlik ve beraberlik içinde yaşama kavuşurlar. Bu noktada Türk halkının duyarlılığını herkes görüyor. Türkiye'nin her köşesinden yardımlar akın akın devam ediyor. İlçemizden de bu yardımların toplanmasında desteklerini esirgemeyen müftülük görevlilerine, milli eğitim müdürlüğü görevlilerimize, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."