Göksun Çavdar ile müzik ziyafetine buyurun...



Türk klarnet virtüözü... 11 yaşında Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tülay Örser'den klarnet ve Kamil Özler'den kompozisyon eğitimi aldı. İlerleyen yıllarda sibemol klarnetin yanı sıra alto saksafon ve soprano saksafon çalarak birçok sanatçıya eşlik etti.



Türk popüler müziğinin büyük bir bölümüne katkıda bulunan sanatçı sayısız albümde çaldı ve Türk popüler müziğinin önde gelen isimlerine sahnede ve albüm kayıtlarında eşlik etti. Bunlardan bazıları: Ajda Pekkan, Burcu Güneş, Candan Erçetin, Fahir Atakoğlu,Göksel Baktagir, Gürol Ağırbaş, Halil Sezai, Kenan Doğulu, Nil Karaibrahimgil, Mısırlı Ahmet, Ozan Doğulu,



Sezen Aksu, Sıla, Volkan Konak, Zara, Zuhal Olcay, Zülfü Livaneli.