Göksu Deltası'ndaki Yangın Söndürüldü

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde bulunan Göksu Deltası'ndaki çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan sazlıkta dün gece çıkan yangın söndürüldü.



Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında alan deltanın ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde, gece saatlerinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Arazi koşullarının uygun olmaması nedeniyle gece karanlığında zor şartlarda süren yangını söndürme çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerinde sonuç verdi. İlk belirlemelere göre 70 dönüm sazlık arazinin zarar gördüğü yangın, güçlükle söndürüldü. Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan, daha önce de çok sayıda yangının çıktığı deltada hasar tespit çalışmalarına başlanacak.



- Mersin