Göksu Deltası Kameralarla İzlenecek

Mersin'in Silifke ilçesindeki, sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan uluslararası Ramsar Sözleşmesi'yle koruma altına alınan Göksu Deltası, kaçak avcılığı önlemek ve çıkan yangınlara daha kolay müdahale etmek amacıyla kameralarla izlenecek.



Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kuş türlerinden 328'nin görülebildiği ve florasında 441 bitki türü barındıran deltada zaman zaman üzücü olaylarla karşılaştıklarını söyledi.



Göksu Deltası'nın daha etkin korunabilmesi için proje hazırladıklarını belirten Cinbir, "Projelerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne sunuldu. Bu yıl içinde hayata geçireceğimiz projelerimizden birisi olan kamera sistemiyle hem yangınlara anında ve daha etkin müdahale etmiş hem de kaçak avlanmanın önüne geçmiş olacağız. Bir diğer projemiz ise yangın yollarının yapımı. Bu projemizde yine içinde bulunduğumuz yıl içerisinde hayata geçirilecek." diye konuştu.



Cinbir, geniş bir alana yayılan Göksu Deltası'nın zengin bitki örtüsü, bereketli toprakları, hayvan varlığıyla görenleri kendisine hayran bıraktığını vurgulayarak deltanın özenle korunması gereken bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.