Göksenin Köksal'dan Melih Mahmutoğlu'na: 'Yüreğin Yok'

FutbolArena - Euroleague'de Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da takımın önemli isimlerinden Göksenin Göksal, sosyal medya hesabından Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Melih Mahmutoğlu'nun karşılaşma öncesi yaptığı açıklamalara tepki gösteren Göksenin Köksal, "Maça saatler kala iyi arkadaşım dediğin insanı taraftarların önüne attın" dedi.



Göksenin Köksal'ın Melih Mahmutoğlu paylaşımı



"Öncelikle bugün çok iyi oynayıp kazanamadığımız için Büyük Galatasaray Taraftarı'ndan özür dileriz. Melih Mahmutoğlu'nun bu ülkenin gururu Ergin Ataman ve benim hakkımda yaptığı üstü kapalı çıkar amaçlı açıklamaların ardından başta can kardeşim Ömer Saral olmak üzere bize destek olan bütün sevenlerimize teşekkür ederim! #Repost @omersaral61



İyi oku @melihmahmutoglu ! Maça saatler kala "iyi arkadaşım" dediğin insan için "provokatör" diye açıklama yapıp, kamuoyu'nun önüne atmak çıkarcılıktan başka birşey değildir. Herhangi bir olay olduğu zaman sen çıkış tüneline hiç koşmadığın hızla koşarsın. O atar bacak bacak üstüne,"Gelin"der ! Bu durum "provokatörlük" değil, dik duruşun göstergesidir ! @gokseninkoksal sizin yapmak isteyip yapamadıklarınızı aslan gibi yüreğiyle yapabilendir. Kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Ama Milli Takım'da beraber kaldığın "oda arkadaşını" binlerce insanın hedefi haline getirmek ne sana, ne kaptanlığını yaptığın takıma yakışır! Takım kaptanı olarak sana düşen yapıcı davranıp tarafları ve taraftarları yumuşatmaktır ( @sinanguler gibi )... He unutmadan...



Bu sözlerin diğer hedefi @atamanergin 'dir ! Hala Milli Takım'ı çalıştırıyor olsaydı..Sen bu açıklamaları yapabilirmiydin'Öyle bir yüreğe sahipmisin'Tabiki değilsin...Kalp herkeste var, yürek başka birşey... #AslanHerYerdeAslan #GökseninKöksal #61"







Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal için ne demişti?



"Maçın önemi belli. Biz de iyi durumdayız, iyi de gidiyoruz Euroleague'de. Derbi maçından da her zaman olduğu gibi galip ayrılmak istiyoruz. Ben yarın tribünlerin dolacağını biliyorum. Çeşitli provakasyonlar olacaktır her zaman olduğu gibi. Kesinlikle bu provakasyonlara gelmeyelim çünkü önümüzde CSKA Moskova maçı var. Herhangi bir ceza bizim için iyi olmaz. Bilindik kişiler tarafından çeşitli provakasyonlar yapılabilir. Bunlara gelmeyelim. Biz oyunumuza konsantre olacağız. Seyircinin sadece bizim oyunumuzu desteklemesini istiyoruz. Fenerbahçe taraftarı büyüklüğünü gösterir yarın da derbi maçından her zamanki gibi galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz"



Galatasaray'dan Melih Mahmutoğlu açıklaması



"Fenerbahçe Basketbol Takım Kaptanı ve A Milli Takım oyuncusu Melih Mahmutoğlu'nun bugün Euroleague'de oynanacak derbi öncesi kulüp kanalına yaptığı açıklamaları şaşkınlık ve esefle karşıladık. Bu tür provokatif açıklamaları şiddetle kınıyor; takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz."