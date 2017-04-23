Göksel, Makyajsız Fotoğraflarına Yapılan Yorumlara İçerlendi

Geçtiğimiz günlerde makyajsız olarak objektiflere yakalanan şarkıcı Göksel, hakkında yapılan yorumlara içerlendi ve bir daha asla makyajsız sokağa çıkmayacağını vurguladı.

Göksel, Makyajsız Fotoğraflarına Yapılan Yorumlara İçerlendi

Geçen hafta makyajsız ve dağınık saçlarıyla bir parkta otururken objektife yansıyan ünlü şarkıcı, internet sitelerinde "Görenler tanıyamadı" başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerledi.

"BİR DAHA ASLA" DEDİ

Arkadaşlarına dert yanan Göksel, bu duruma çok canının sıkıldığını ve artık sokağa makyajsız çıkmayacağını söyledi.

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