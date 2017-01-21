Göksel-Mabel Matiz-Kalben

Göksel, Mabel Matiz ve Kalben 21 Ocak 2017'de Zorlu PSM'de bir araya geliyor!



Ana Tiyatro'da sevenleriyle buluşacak yerli müzik sahnemizin bu üç başarılı ismi, birbirini takip eden üç ayrı konser gerçekleştirecek. Göksel, 1997'de yayımladığı Yollar albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı. Özellikle Sabır adlı parçayla önemli bir çıkış yakalayan sanatçı, 2001'de çıkan ikinci albümü Körebe'deki Depresyondayım'la kitlesini iyice artırdı. İlerleyen yıllarda Söz Ver (2003), Arka Bahçem (2005), Ay'da Yürüdüm (2007), Mektubumu Buldun mu? (2009), Hayat Rüya Gibi (2010), Bende Bi' Aşk Var (2012) ve Sen Orda Yoksun (2015) ile üretkenliğini ve başarısını sürdüren Göksel, Altın Kelebek Ödülleri'nden, Türkiye Müzik Ödülleri'ne kadar sayısız ödül kazandı. Kendine has tarzı ve güçlü şarkı sözleriyle dinleyenleri kendine hayran bırakan Göksel, 20 yıla yaklaşan kariyeri boyunca müziğinde kalitesini koruyarak sevenleriyle buluşmaya devam etti.



1986'da İskenderun'da doğan Kalben Sağdıç, 8 yaşından beri müzikle ilgilenirken gitarı ilk defa eline aldığı 14 yaşından beri bırakmadı. Kalben, 2014'te besteleri, vurucu şarkı sözleri ve duru sesiyle müzikseverlere ulaşmaya başladı. 2016 başında kendi adını taşıyan ilk albümünü Zoom / DMC etiketiyle yayımlanan genç müzisyen, özellikle Sadece, Saçlar, Haydi Söyle ve O Ye Bebek gibi şarkılarla sevenlerinin sayısını ciddi ölçüde artırdı.



Adını ünlü Kumral Ada, Mavi Tuna romanındaki Tuna karakterinin takma adı ve aşk sarhoşu ile düşkün anlamına gelen eski Yunanca bir sözcükten alan Mabel Matiz, kendi adını taşıyan ilk albümünü 2011 yılında yayınladı. İkinci albümü Yaşım Çocuk'ta Can Güngör, Mete Özgencil ve Yıldız Tilbe gibi isimlerle çalışan müzisyen, Aysel Gürel anısına yapılan Aysel albümündeki Sultan Süleyman parçasıyla büyük beğeni topladı. iTunes Türkiye tarafından yılın albümü seçilen son albümü Gök Nerede ise Gel, Sarışın, Bir Hadise Var ve Ahu hitleriyle unutulmaz albümler arasına girdi.



Zorlu PSM, 21 Ocak 2017'de yerli müzik sahnemizin üç değerli ismini; Göksel, Mabel Matiz ve Kalben'i aynı gün içinde birbirini takip edecek üç ayrı konserle buluşturuyor!



Kalben: 19: 30



Mabel Matiz: 20: 30



Göksel: 21: 45