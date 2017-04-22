Türk pop müziğinin kendine özgü yorumu ile en önemli kadın yorumcu ve söz yazarlarından Göksel, 22 Nisan'da Hayal Kahvesi İzmir - Optimum sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.



Güçlü ve renkli sahnesi ile her zaman hafızalarda yer eden performanslar sergileyen Göksel; yeni şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne seslendireceği unutulmaz şarkılardan oluşan benzersiz bir repertuvar ile eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.Son albümü "Sen Orda Yoksun" ve yayımlandığı "Sen Orda Yoksun", "Denize Bıraksam" ve "Gittiğinde" şarkıları ile, ilk günden beri müzik listelerin üst sıralarında yer almayı başaran Göksel, kariyeri boyunca yayınladığı 9 albüm ve aldığı sayısız ödülle, izleyicisini büyülemeye devam ediyor.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Gaziemir



Mekan : Hayal Kahvesi İzmir - Optimum



Mekan Adresi : Beyazevler Mahallesi, Akçay Caddesi, No: 103, Optimum Alışveriş Merkezi



Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Göksel



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır