Türk pop müziğinin kendine özgü yorumu ile en önemli kadın yorumcu ve söz yazarlarından Göksel, 27 Ocak'ta Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde...



Güçlü ve renkli sahnesi ile her zaman hafızalarda yer eden performanslar sergileyen Göksel; yeni şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne seslendireceği unutulmaz şarkılardan oluşan benzersiz bir repertuvar ile eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.Son albümü "Sen Orda Yoksun" ve yayımlandığı "Sen Orda Yoksun", "Denize Bıraksam" ve "Gittiğinde" şarkıları ile, ilk günden beri müzik listelerin üst sıralarında yer almayı başaran Göksel, kariyeri boyunca yayımladığı 9 albüm ve aldığı sayısız ödülle, izleyicisini büyülemeye devam ediyor.