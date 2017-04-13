Gökpınar'dan Halk Eğitim Kurslarına Ziyaret

Kavak Kaymakamı Hasan Gökpınar, İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan yaşlı bakım ile bez bebek yapım kurslarını ziyaret etti.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tanrıöven'den çalışmaları hakkında bilgi alan Gökpınar, düzenlenen kursların önemli olduğunu söyledi.



Tanrıöver, üç ay sürecek kurslara yirmişer kursiyerin katıldığını belirtti.



Gökpınar da meslek edinmeye yönelik bu tür kursların fırsat oluşturduğuna dikkati çekerek, "Kursa katıldığınız her gün için 25 lira alıyor ve meslek öğreniyorsunuz. Hem de aile bütçesine az da olsa katkı sağlıyorsunuz. Kursun ardından alacağınız sertifika ile yaşlılara bakmaya hak kazanacaksınız. Bez bebek yapımındaki kursiyerler de üretimlerini satarak para kazanabilecek." dedi.



Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Yangöz de katıldı.