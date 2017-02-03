Uygur Çocuk Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Gökkuşağının Altında" çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor...



"Gökkuşağı Tiyatrosu'nda her gece birlikte gösteriye çıkan; Balerin Narin, Palyaço Paço, Sihirbaz Madrabaz, Müzisyen Chopin birbirlerini kıskanmakta ve tiyatronun "en çok 'alkış alan' sanatçısı" olmak istemektedirler. Bu yüzden de sürekli birbirlerine oyun oynayarak hata yapmaya zorlamakta ve böylece de gösterilerinin başarısız olmasına neden olmaktadırlar.



Olanlara daha fazla katlanamayan Gökkuşağı Tiyatrosu'nun patronu, onları tiyatrodan kovar. Çünkü dostluğun değerini anlamalarını istemektedir. Bizim dört kafadar kendilerini bir anda beş parasız sokakta buluverince, neye uğradıklarını şaşırırlar. Kendi meslekleriyle ilgili bir iş bulamayınca, başka meslekleri denemeye karar verirler. Ama sonuç gerçekten de "içler acısı" olur. Parasız, işsiz güçsüz, sokakta yaşamaya başlarlar. Birbirlerine kenetlenip, yaptıkları hatayı anlayan dört kafadar, çareyi sokaklarda hep beraber gösteri yapmakta bulur. Artık dostluğun ve dayanışmanın değerini anlamış ve ayrılmamaya karar vermişlerdir. Onları bir sokak gösterisi sırasında izleyen tiyatronun patronu, bu dayanışmalarını görünce, tiyatroya geri çağırır hepsini. Herkes bu duruma çok sevinir. Dostluğun, kardeşliğin, birlikteliğin başarıdaki yerinin vurgulandığı oyunu, tüm tiyatroseverlerin beğenisine sunuyoruz."



Yapım Yılı: 2016 – 2017 Tiyatro Sezonu



Perde: Tek Perde



Süre: 55 Dakika



Yaş Grubu: +3 Yaş



Yazan: Nilbanu Engindeniz



Yöneten: Birol Engeler



Genel Sanat Yönetmeni: Suha Uygur



Yapımcı: Filiz Senger



Müzik: Turgut Onur Avdan



Koreograf: Oğuzhan Oğuz



Dekor: Atölye Fi



Kostüm: Maskara By Altınok



Tasarım: Hande Dilek Akçam



Ses – Işık: Kağan Öztop



Oyuncular: Deniz Yılmaz, Emir Emirgil, Fatih Köse, Orçun Tansoylu, Sidal Damar