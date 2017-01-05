GÖKKUŞAĞI Yurdu'nun eğitim kampı dolu dolu geçti

Ribat Eğitim Vakfı Onursal Başkanı Abdullah Büyük'ün tavsiyeleri ile başlayan, Orhan Çeker ve değerli hocaların konuşmacı olduğu kampa öğrenciler rağbet gösterdi.

Farklı alanlarda öğrencilerin ufkunu açmak için düzenlenen programa Ribat Eğitim Vakfı Onursal Başkanı Abdullah Büyük'ün yanısıra Prof. Dr. Orhan Çeker "Helal ve Haram" konusunda öğrencilere hitap ederken, Sami Bayrakçı "Dünya Ve Türkiye Gündemi", Esra Dağhan "Kadının Duruşu"- "Duygu Parçalarımızı Tanıyalım"- "Kişinin Özellikleri, Kendini Tanıma Yolları", Yusuf Taşcı "Kur'anın Hayatımıza Katkısı Ve İnsan Neden Memnun Olmaz" başlıkları ile kampa konuşmacı olarak katıldılar.

"KENDİNİ KONTROL ALTINA AL"

Ayetlerin kişinin hayatına dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Ribat Eğitim Vakfı Onursal Başkanı Abdullah Büyük, "Merhamet bir eylemdir. İlim irfanla buluşmazsa hayır olmaz. Hayata ara vermeden din konusunda fidan, insan yetiştirir. Allah fidan insanı dinine hizmet için kullanır. Cihat İslam ilk insan arasına girmiş olan engelleri kaldırma faaliyettir. Ahiret inancımızın gelişimi için tekfir, infitar,inşikak surelerini hayatınıza dahil ediniz.Dinin iki ana bölümü vardır; inanılması gerekenler (iman) İnanılması gerekenler ; (amel). Göz ve kulak sınavında nerdesin? .Kendini kontrol altına al" diye konuştu.

'BİYOLOJİK AYARLARIMIZ BOZULDU'

Türkiye'de helal gıda çalışmalarını yetersiz bulan Orhan Çeker ise, "Türkiye de helal gıda alanında birçok çalışma var ama yetersiz. Biz doymayı biyolojik doyma olarak görmeliyiz. Bozuk gıdalar yiye yiye doğuştan gelen çeşitli ayarlarımız bozulmuştur. Fıtratı bozmamak lazım. Mümin yediği her şeye dikkat etmelidir, çünkü mümin farkı fark edendir" dedi.

Hayatı ezbere yaşamayın diyen Sami Bayrakçı da, "Bugün yeryüzünde yapamadığımız kulluk yüzünden Halep ,Arakan, Suriye kan ağlıyor.Günü birlik yaşamaya devam ettiğimiz sürece bu acıları yaşayacağız" derken Uzman Esra Dağhan ise "Kainat Ümmete emanet edilmiş Ümmet ise kadına emanet edilmiştir" ifadesiyle kadınlar büyük sorumluluklar yükledi.

Kamp süresinde öğrencilere sosyal faaliyetlerinde yanında 'Halep'e Yardım' kampanyası ile de ümmet bilinci kazandırıldı. 900 kız öğrencinin katıldığı kamp oldukça verimli geçtiği öğrenilirken konuşmacılara plaketi katılımcılara da çeşitli hediyeler takdim edildi.