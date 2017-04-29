Gökkuşağı Ormanı
Çocuklara çevre koruma bilincini aşılayan oyun "Gökkuşağı Ormanı" İzmir Gazi Ortaokulu'nda sahnelenecek.
Çocuklara çevre koruma bilincini aşılayan oyun "Gökkuşağı Ormanı" İzmir Gazi Ortaokulu'nda sahnelenecek.
Oyun, gitgide artan çevre kirliliği sonucu doğal yaşamın yok oluşunu, çocuklara renkleri kaybolmaya başlamış bir ormanın içinde, masalsı bir dünya kurarak anlatmaktadır.
La Fonten'in masal karakterleri, renklerini kaybeden Gökkuşağı Ormanı'na renklerini geri kazandırmak ve doğayı kurtarmak için çocuklarla beraber çabalayacaklardır. Bakalım baykuş, karınca, cırcır böceği, tilki, leylek ve karga ormanın renklerini kurtarabilecekler mi?
Yazan: Tolga Demir
Uyarlayan: Kamer Yıldız Ok
Yöneten: Çetin Ok
Dramatürji: Kamer Yıldız Ok
Sahne-Giysi Tasarım: Polat Canpolat
Koreografi: Utku Demirkaya
Müzik Tasarımı: Adnan Girgin-Atahan Gökdel
Işık-Efekt: Adnan Girgin-Atahan Gökdel
Genel Sanat Yönetmeni: Gülsen Tuncer
Oyuncular: Beste Aksaç Deniz Varol Erkan Kocaman Kaan Uslu Mükerrem Küçüksarı Tuncay Keleş
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Gazi Ortaokulu
Mekan Adresi : Talatpaşa Caddesi No: 22
Başlangıç Saati : 29.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Gökkuşağı Ormanı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır