Gökkuşağı Ormanı

Çocuklara çevre koruma bilincini aşılayan oyun "Gökkuşağı Ormanı" İzmir Gazi Ortaokulu'nda sahnelenecek.

Gökkuşağı Ormanı

Çocuklara çevre koruma bilincini aşılayan oyun "Gökkuşağı Ormanı" İzmir Gazi Ortaokulu'nda sahnelenecek.

Oyun, gitgide artan çevre kirliliği sonucu doğal yaşamın yok oluşunu, çocuklara renkleri kaybolmaya başlamış bir ormanın içinde, masalsı bir dünya kurarak anlatmaktadır.

La Fonten'in masal karakterleri, renklerini kaybeden Gökkuşağı Ormanı'na renklerini geri kazandırmak ve doğayı kurtarmak için çocuklarla beraber çabalayacaklardır. Bakalım baykuş, karınca, cırcır böceği, tilki, leylek  ve karga ormanın renklerini kurtarabilecekler mi?

Yazan: Tolga Demir

Uyarlayan: Kamer Yıldız Ok

Yöneten: Çetin Ok

Dramatürji: Kamer Yıldız Ok

Sahne-Giysi Tasarım: Polat Canpolat

Koreografi: Utku Demirkaya

Müzik Tasarımı: Adnan Girgin-Atahan Gökdel

Işık-Efekt: Adnan Girgin-Atahan Gökdel

Genel Sanat Yönetmeni: Gülsen Tuncer

Oyuncular: Beste Aksaç Deniz Varol Erkan Kocaman Kaan Uslu Mükerrem Küçüksarı Tuncay Keleş

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Gazi Ortaokulu

Mekan Adresi : Talatpaşa Caddesi No: 22

Başlangıç Saati : 29.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Gökkuşağı Ormanı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io