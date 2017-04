Çocuklara çevre koruma bilincini aşılayan oyun "Gökkuşağı Ormanı" İzmir Gazi Ortaokulu'nda sahnelenecek.



Oyun, gitgide artan çevre kirliliği sonucu doğal yaşamın yok oluşunu, çocuklara renkleri kaybolmaya başlamış bir ormanın içinde, masalsı bir dünya kurarak anlatmaktadır.



La Fonten'in masal karakterleri, renklerini kaybeden Gökkuşağı Ormanı'na renklerini geri kazandırmak ve doğayı kurtarmak için çocuklarla beraber çabalayacaklardır. Bakalım baykuş, karınca, cırcır böceği, tilki, leylek ve karga ormanın renklerini kurtarabilecekler mi?



Yazan: Tolga Demir



Uyarlayan: Kamer Yıldız Ok



Yöneten: Çetin Ok



Dramatürji: Kamer Yıldız Ok



Sahne-Giysi Tasarım: Polat Canpolat



Koreografi: Utku Demirkaya



Müzik Tasarımı: Adnan Girgin-Atahan Gökdel



Işık-Efekt: Adnan Girgin-Atahan Gökdel



Genel Sanat Yönetmeni: Gülsen Tuncer



Oyuncular: Beste Aksaç Deniz Varol Erkan Kocaman Kaan Uslu Mükerrem Küçüksarı Tuncay Keleş



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Gazi Ortaokulu



Mekan Adresi : Talatpaşa Caddesi No: 22



Başlangıç Saati : 29.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Gökkuşağı Ormanı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır