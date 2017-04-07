Gökkuşağı Görme Engelliler Derneğinin Faaliyetleri

Gökkuşağı Görme Engelliler Derneği Başkanı Emre Yaman, engellilerin yeteneklerini geliştirebileceği ve istihdam sağlamaları için proje hazırladıklarını söyledi.



Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla buluşan Yaman, derneğin kuruluş aşaması ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Yapılan olağan genel kurulla birlikte yönetimde değişiklikler olduğunu aktaran Yaman, "Proje ve çalışma hazırladık. Engellilerin yeteneklerini geliştirebileceği ve ilerde istihdam sağlamaları için Sanat Okulu projemiz var. Bu projede engelli bireylerimiz için yetenek ve isteklerine göre oyunculuk, tiyatro, enstrüman, şan ve müzik eğitimi, diksiyon ve diğer sanat kollarında eğitimler verilecek." diye konuştu.



Yaman, engellilerin toplumda birçok sorunu olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Sivil toplum kuruluşları olarak birlik ve beraberlik içinde tek bilek tek yürek olup bu sorunların çözümüne gayret gösterelim. Trabzon'umuzda toplam 19 adet engelli derneği bulunmaktadır. Yönetim olarak tüm derneklere çağrımız şudur, hepimizin amacı tek, engellilere faydalı olabilmek için gelin birlik olalım tek bir ses olalım birbirimize destek çıkalım ki bu problemleri tamamen kaldıramazsak da en asgari seviyeye indirip yaşanabilir bir Trabzon için gayret edelim."