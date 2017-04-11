Gökkent Sosyal Tesisleri Hizmete Girdi

Melikgazi Belediyesi tarafından Gökkent Mahallesi'nde yaptırılan pazar yeri ve sosyal tesisin tanıtımı yapıldı.



Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açılışta yaptığı konuşmada, pazar yerinin yanı sıra mahalle halkına hizmet verecek olan sosyal tesisin kültürel, sportif, ve sosyal yaşama renk katacağını söyledi.



Gökkent Mahallesi'nin yeni kurulan ve altyapı sorunu olmayan planlı gelişimiyle örnek mahallerden biri olduğunu ifade eden Büyükkılıç, bu bölgenin özellikle kooperatiflerin ilgisini çektiğini, imarlı arsaların yapılanmaya hazır olarak burada bulunduğunu kaydetti.



Tanıtım programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.