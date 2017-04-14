Pop müziğinin önde gelen isimlerinden Gökhan Türkmen 14 Nisan'da Ark Music & Gigs sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.



Yeni albümünden şarkıların da yer alacağı konserin biletleri tükenmeden al!



Söz ve beste çalıs¸maları okul yılları boyunca devam eden Gökhan Türkmen, 2000 yılından itibaren farklı mekanlarda sahne almaya bas¸ladı. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Bölümü'nden mezun olan Gökhan Türkmen, bundan sonraki süreçte müzigˆe daha agˆırlık verdi ve s¸an dersleri almaya bas¸ladı.



2008 yılında Youtube'a yükledigˆi "Büyük I·nsan" s¸arkısı 5 milyondan fazla kis¸i tarafından dinlendi ve paylas¸ıldı. I·lk albümüne de adını veren ve çıkıs¸ını sagˆlayan bu s¸arkıyı, kuzeni Serkan Söylemez yarattı. Bu albümde Büyük I·nsan, ya Sen ve Dön s¸arkılarına klip çekildi. Klipleri müzik kanalları ve internet dünyasında izlenme rekorları kırdı. En iyi çıkıs¸ yapan sanatçı olarak Altın Kelebek ödülü alan Gökhan Türkmen, 2010 yılında ilk albümünün bas¸arısını pekis¸tiren ikinci albümü "Biraz Ayrılık"ı çıkararak yoluna sagˆlam adımlarla devam etti. O yıl en çok ödül alan sanatçılardan biri olan Gökhan Türkmen'in ikinci albümü "Biraz Ayrılık" radyo ve televizyonlarda en çok çalınan, klipleri en çok yayınlanan albüm oldu. Bu albümde Biraz Ayrılık, Rüya, Bir Öykü ve Ayıp Ettin s¸arkılarını kliplendiren Gökhan Türkmen, yüzlerce konser ve sahne performanslarıyla hayranlarıyla bulus¸tu.



2012 yılında yapmıs¸ oldugˆu "Ara" single albüm ile bas¸arısını gelis¸tiren Gökhan Türkmen bu albümde yer alan "Bitmesin" parçası ile yerel radyolarda 2012 yılında en çok istek alan parça seçildi ve Nielsen Türkiye tarafından açıklanan listede 12 hafta zirvede kalarak rekor kırdı.



2014 yılı şubat ayında çıkardığı son albümü "En Bas¸tan"ın çıkıs¸ parçası olan "Çatı Katı"na çekilen klip kısa zamanda tüm video kanalları, radyolar ve dijital platformlarda liste bas¸ı oldu.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Ark Music & Gigs



Mekan Adresi : Bağdat Caddesi No: 304/F



Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Gökhan Türkmen



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır