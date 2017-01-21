Müzik listelerini kasıp kavuran Gökhan Türkmen, 21 Ocak'ta Dorock XL sahnesinde sizlerle...



2008 yılındaki ilk albümü "Büyük İnsan" ile yakaladığı başarısını, 2010 yılında çıkardığı ikinci albümü "Biraz Ayrılık" ile devam ettiren Gökhan Türkmen, 2012 yılında çıkardığı maxi single "Ara" ile Türkiye genelinde yayın yapan radyolarda 11 hafta aralıksız liste başındaki yerini korudu.



20 milyonun üzerinde izlenen "Bitmesin" parçasından sonra son albümü "En Baştan" ile başarısını pekiştiren sanatçının çıkış şarkısı olan "Çatı Katı" klibi 25 milyonun üzerinde izlenme ile başarısına başarı kattı.



Gökhan Türkmen, performanslarında kendi repertuvarı harici yaptığı coverlar ve söylediği romantik aşk şarkıları ile izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmayı başararak müzik hayatında zirveye emin adımlarla ilerliyor.