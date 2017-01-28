Gökhan Töre'nin Menajerinden Açıklama... Dönüyor Mu?

FutbolArena - Beşiktaş'ın sezon başında 3 milyon euro karşılığında West Ham United'a kiraladığı Gökhan Töre, İngiltere'de çeşitli sakatlıklar geçirmiş ve oynadığı performans beğenilmemişti.



West Ham Teknik Direktörü Slaven Bilic'in özel olarak isteyip transfer ettirdiği Gökhan Töre, kötü performasının ardından taraftarların tepkisini çekmiş ve sonrasında da ağır bir sakatlık geçirmişti.



MENAJERİ AÇIKLADI



Son günlerde basında çıkan 'Gökhan Töre geri dönecek' iddialarına da Gökhan'ın menajeri Ali Pektaş yanıt verdi.



Fanatik gazetesine konuşan Ali Pektaş, "Gökhan'ın kesinlikle sezonu kapattı ve devre arasında dönmesi söz konusu değil. Gökhan sezon sonunda Beşiktaş'a dönecek" dedi.



25 yaşındaki kanat oyuncusu West Ham'da 8 maça çıktı ve sadece bir asist yapabildi.



Beşiktaş Gökhan Töre'den ne kadar kazandı?



Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan, geçtiğimiz ay FutbolArena'ya yaptığı açıklamada Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a dönme ihtimalinin bulunmadığını söylemişti.



Beşiktaş'ın Gökhan Töre'nin kiralanmasından 3 milyon Euro kazandığının altını çizen Fatih Doğan, oyuncunun sezon sonunda siyah beyazlılara katılacağını açıklamıştı.



West Ham United'ın oyuncunun opsiyon maddesini kullanacağını düşünmediğini ifade eden Fatih Doğan, "Gökhan Töre'nin bir sakatlığı vardı ve bir operasyon geçirdi. Ameliyat olan bir oyuncunun takıma katkısı olmaz. Beşiktaş sonuçta 3 milyon Euro'yu cebine koydu. Bu görüntüde West Ham'ın da 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağını düşünmüyorum. Gökhan Töre'nin şu anda Beşiktaş ve West Ham'a katkısı olamaz. Tedavisinin nerede olacağı belli değil ancak sezon sonunda zaten Beşiktaş'a dönecek" dedi.