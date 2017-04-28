Gökhan Töre'den Beşiktaş'a Mesaj!

Beşiktaş'ın West Ham'a kiraladığı Gökhan Töre, "Sakatlığım tamamen geçti. Yeni sezona bomba gibi gireceğim"dedi



Beşiktaş'ın sezon başında West Ham'a kiraladığı Gökhan Töre sakatlığının tamamen geçtiğini söyledi.



Yeni sezona bomba gibi gireceğini ifade eden Gökhan Töre, "Beşiktaş'ı çok özledim. Yeni sezonda her şeyimi ortaya koyarak kendimi göstermek istiyorum" ifadesini kullandı.