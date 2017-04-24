Gökhan Töre, Beşiktaşlı Yöneticileri Aradı: Beni Trabzonspor'a Göndermeyin

Başta West Ham olmak üzere, Premier Lig, Fransa Lig, hatta Almanya'dan talipleri olduğu konuşuluyordu. Sonunda West Ham, 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 12 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Töre'yi kiraladı.

Beşiktaş'tan ayrılmak için adeta yalvaran gurbetçi oyuncu Chelsea macerasından sonra ikinci Londra seferinde de hayal kırıklığı yarattı. Töre bu kez Beşiktaş'ta kalmak için yalvarıyor. Genç futbolcu, basında çıkan Trabzonspor haberleri üzerine sürekli yöneticileri arıyor ve "beni göndermeyin" diyor.

(Fotospor)