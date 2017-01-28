Gökhan Töre, Beşiktaş'a Dönecek mi Resmi Açıklama Geldi!

Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'a kiralanan Gökhan Töre, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olup sezonu kapatmıştı.

Gökhan Töre, Beşiktaş'a Dönecek mi Resmi Açıklama Geldi!

Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'a kiralanan Gökhan Töre, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olup sezonu kapatmıştı.



Başarılı futbolcunun menajeri Ali Pektaş, Milli yıldız hakkında çıkan iddialar hakkında konuştu. Pektaş, yaptığı açıklamada, "Gökhan sezonu kesinlikle kapattı ve sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönecek. Bunun dışında ortaya atılan iddalar gerçek değildir" ifadelerini kullandı.



Töre'nin tedavisine devam edildiği ve Kara Kartal'ın yeni sezon hazırlıklarına kadar hazır hale geleceği bildirildi.



Kaynak: Fanatik




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