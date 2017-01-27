Gökhan Töre: 'Beni de Alır Mısınız?'

FutbolArena - Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın sattığı oyunculardan Atınç Nukan, Ersan Gülüm ve Demba Ba ile yeniden anlaşması Gökhan Töre'nin de dönüş için yönetime talepte bulunmasına neden oldu.



Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın sezon öncesi 3.5 milyon Euro'ya İngiliz ekibine kiraladığı Gökhan, siyah-beyazlı yöneticilere haber yollayarak, "Bedelsiz gelirsem ve maaşımın bir kısmını da şu anki kulübün öderse beni de alır mısınız?" diye sordu.



Beşiktaşlı idareciler ise bonservisi kendilerinde olan Gökhan'ın piyasasını canlı tutmak için bu teklife olumlu yaklaştı. Oyuncuya da, "West Ham'ın bize ödediği rakamdan düşmemesi ve maaşının yarısını vermeyi kabul etmesi durumunda bu iş olabilir" cevabı verildi. Geçirdiği ağır sakatlık sonrası Mart ayında sahalara dönmeye hazırlanan Gökhan'ın kulübünü ikna etmek için harekete geçtiği öğrenildi.