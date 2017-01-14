Sevilen şarkıcı Gökhan Tepe, 14 Ocak'ta Jolly Joker Antalya sahnesinde...



Sahne Önü



Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar.



Sahne önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



18 Yaş sınırı vardır.



VIP



VIP kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.



VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



18 Yaş sınırı vardır.



Ayakta



Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.



18 Yaş sınırı vardır.