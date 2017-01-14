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Gökhan Tepe

Gökhan Tepe

Sevilen şarkıcı Gökhan Tepe, 14 Ocak'ta Jolly Joker Antalya sahnesinde.

Gökhan Tepe

Sevilen şarkıcı Gökhan Tepe, 14 Ocak'ta Jolly Joker Antalya sahnesinde...

Sahne Önü

Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar. 

Sahne önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır. 

18 Yaş sınırı vardır.

VIP

VIP kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.

VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır. 

18 Yaş sınırı vardır.

Ayakta

Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.

18 Yaş sınırı vardır.

Kaynak: Etkinlik.io

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