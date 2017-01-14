Sevilen şarkıcı Gökhan Tepe, 14 Ocak'ta Jolly Joker Antalya sahnesinde...
Sahne Önü
Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar.
Sahne önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.
Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.
18 Yaş sınırı vardır.
VIP
VIP kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.
VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.
VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.
18 Yaş sınırı vardır.
Ayakta
Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.
18 Yaş sınırı vardır.
Gökhan Tepe
Sevilen şarkıcı Gökhan Tepe, 14 Ocak'ta Jolly Joker Antalya sahnesinde.
Sevilen şarkıcı Gökhan Tepe, 14 Ocak'ta Jolly Joker Antalya sahnesinde...