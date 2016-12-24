Pop müziğin buğulu sesi Gökhan Tepe, Jolly Joker Bursa sahnesinde...



Sahne Önü



Sahne önünde yer alan oturma düzenli bistroların bulunduğu alanı kapsar.



Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0532 306 80 22 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



VIP



VIP Kategori, asma kat bölümünde yer alan oturmalı masa ve bistroların bulunduğu alanı kapsar.



VIP bilet sahiplerinin, 0532 336 23 87 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile masa ve bistro imkanı sunulmaktadır.



Normal



Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.