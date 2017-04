Gökhan Sezen, 29 Nisan'da KATS Sahne'de...KATS Sahne, Cumartesi gecelerini gazino programlarına ayırdı.



Her cumartesi, "Yeni Gazino" günlerinde birbirinden önemli sanatçıları ağırlayacak olan KATS Sahne, yemek eşliğinde felekten bir gün çalıyor. Mutfağı kısa sürede nam salmış olan KATS Sahne'de, mutfak ödüllü şef Hakan Bilge Yaman'dan soruluyor.



İTÜ Türk Müziği Devlet konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü Mezunu... Master yıllarında TRT ye dahil oldu. Radyo ve Televizyon da birçok programda ayrıca TRT dışında yurt içi ve yurt dışında birçok Sahne ve konserlerle Alaturka dinleyicisinin beğenisini topladı. TRT de 20. Yılını süren Gökhan Sezen'in ayrıca geçmişte müzik raflarında Aşk masalından şarkılar, Yorumcu, Asalet isimli albümleri de yer almıştır.



*Yemek servisi saat 20: 00'da başlayacaktır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Kats Sahne



Mekan Adresi : Müselles Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Gökhan Sezen



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır