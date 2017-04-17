Gökhan Özoğuz'dan Referandum Sonrası Videolu Mesaj

Referandum sonuçlarının evet olarak netleşmesinin ardından Türk bayraklı bir tişört giydiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Gökhan Özoğuz, gelen tepkiler üzerine Instagram hesabından bir video paylaştı.

"KİMSE BİRBİRİYLE DÜŞMAN OLMASIN"

Vatandaşlarımıza birlik beraberlik çağrısı yapan Özoğuz, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hepimiz birbirimizle kardeşiz, kimsenin kimseden ayrısı gayrısı yok. İki gören, ayrı görene 'şaşı' derler hepsi bir. Birden gayrı, yok haddimize değil ama lütfen herkes şu hakikati artık anlasın, kimse birbiriyle düşman olmasın. Düşmanlık yapanlarda bırakın kendi aralarında didişsinler."