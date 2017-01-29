Gökhan Özoğuz'dan İzmir Marşı Göndermesi Yeniden Gündem Oldu

Gökhan Özoğuz'dan İzmir Marşı göndermesi yeniden gündem oldu.

Gökhan Özoğuz'dan İzmir Marşı göndermesi yeniden gündem oldu.

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Gökhan Özoğuz, İzmir