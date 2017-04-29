Gökhan Demirdöğmez, 29 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde sizlerle olacak.



İlk klarnet eğitimini klarnet sanatçısı Süleyman ÖRS ten ve ilk ses eğitimini Mersin Devlet Opera ve Balesi, opera sanatçısı Fahri Önoğlu'ndan alarak 2007 yılında Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazandı ve 2011 yılında mezun oldu. İstanbul'da bir çok önemli soliste stüdyo kayıtlarında, albüm projelerinde ve sahnede eşlik etti. 2013 yılında Okan Üniversitesi'nden Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası almaya hak kazanıp 2015 yılında İstanbul Galata'da, Demirdöğmez klarnet okulunu açtı, klarnet dersleri vermeye ve dore müzik katkılarıyla klarnet workshopları yapmaya devam ediyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Mask Live Music Club



Mekan Adresi : Bekar Sokak



Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Gökhan Demirdöğmez



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır