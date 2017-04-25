Gökdelenleri "Yapay Zeka"Lı Robotlar Temizleyecek

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren Tower Craft'ın Genel Müdürü Aykut Bilici, yüksek katlı binaların dış cephe temizliğinde kullanılmak üzere tasarlanan yapay zekaya sahip akıllı gökdelen temizliği robotu için Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sipariş aldıklarını belirterek, "Tower Craft adını verdiğimiz makinanın seri üretimi için TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Marmara Araştırma Merkezinde fabrika kurma çalışmalarımız sürüyor." dedi.



Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sayıları son yıllarda hızla artan yüksek katlı binaların cam ve dış cephe temizliğinin zor olması nedeniyle bir arkadaşıyla akıllı gökdelen temizliği robotu "Tower Craft"ı üretmeye karar verdiklerini söyledi.



Dört yıl önce Ar-Ge çalışması olarak başlattıkları projenin tanıtımını Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen EXPO Qatar by Turkey'de yaptıklarını anlatan Bilici, "Yaklaşık 50 kişilik teknik ekip ve akademisyenler tarafından 4 yıllık çalışma ile üretildi. 3,5 milyon dolara mal olan akıllı gökdelen temizliği robotundan 7 farklı prototip ürettik. Tower Craft'ın seri üretimi için TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Marmara Araştırma Merkezinde fabrika kurma çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.



Fuarda büyük ilgi gören Tower Craft için Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilk siparişlerini aldıklarını, Katar'da ise firmalarla ön görüşme yaptıklarını anlatan Bilici, "Yapay zekaya sahip Tower Craft, insan müdahalesine gerek kalmadan çalışıyor. Her mevsimde 7 gün 24 saat çalışabilen robot, üzerindeki sensörler sayesinde temizlik yapılacak bina yüzeyindeki değişkenleri algılayarak profesyonel dış cephe temizliği yapıyor." ifadelerini kullandı.



Bilici, yıkama mekanizmasıyla nanoteknolojik solüsyonlar kullanarak sadece cam yüzeyleri değil, bütün dış cepheyi temizleyebildiğini belirterek, "Elektirikle çalışan robot, üzerindeki rüzgar sensörleri sayesinde rüzgarın anlık hızına ve yönüne göre temizlik yüzeyindeki konumunu ayarlayabiliyor. Temizlik işlemi için gerekli birimlerin kontrolünü yapay zekası ile otomatik olarak gerçekleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Robotun ani elektrik kesintisi ya da arıza durumunda darbe emici koruma bariyerlerini devreye aldığına dikkati çeken Bilici, "Tosi Box" adı verilen cihaz sayesinde mobil internet bağlantısıyla dünyanın herhangi bir noktasından robota üst düzey güvenlikli erişim sağlanabildiğini dile getirdi. Bilici, birçok testten başarıyla geçen robotun güvenlikle ilgili tüm yönetmeliklere uygun olduğunu vurguladı.



Dış tasarımı ve büyüklüğünün talebe göre yapılabildiğini dile getiren Bilici, robotun yurt dışı pazarlamasının yapılması için gelecek ay ABD'de ilk şubelerini açacaklarını söyledi.