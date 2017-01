Gökçen Enç Antalya'da Çiçeklerle Karşılandı

ANTALYA (İHA) – Meclis'te yaşanan kürsü kavgasının ardından yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, memleketi Antalya'da partililer tarafından sloganlarla ve çiçeklerle karşılandı.



Meclis'te karıştığı kürsü kavgasında kolu ve boynu incinen AK Parti'li Gökçen Özdoğan Enç, akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'na inen Enç'i, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özkoç, çok sayıda kadın ve erkeğin olduğu bir grup karşıladı. VİP çıkışında Enç'in gelmesini bekleyen partililer, Enç'e farklı bir sürpriz yaparak havalimanı VİP gelen yolcu bölümünde karşıladılar. Karşısında ellerinde çiçeklerle bekleyen kalabalığı gören Enç, duygusal anlar yaşadı.



"Elim armut toplayacak değildi"



Enç, yaptığı açıklamada, Meclis'te yaşadığı anları tekrar anlattı. Kendisine sosyal medyadan linç kampanyası başlatıldığını anlatan Enç, "AK Partili olduğum için sosyal medya ve diğer organlarda linç kampanyası başlatıldı. Tamamen nefsi müdafaaydı. Ben oranın kimsenin tenine zarar vermeye gitmedim. Sadece amacımız orada kürsü işgalini engellemekti. Çünkü devam eden bir görüşme trafiği var. Buradaki Aylin Nazlıaka HDP'li milletvekillerinin ortak bir organizasyonuydu bu. Dördü birden etrafımı çevirdi ben de nefsi müdafaamı yaptım. Sonuçta armut toplayacak değildi elim. ve o arada yere düştüm. 10 gün raporum var, karaciğerimde darp dair problem var, belim ve boynumda yine darbeye bağlı problem var. Suç duyurusunda bulunduk, onun sonuçlarını alacağız. Sosyal medyadaki şahsıma yönelik tehditlerle ilgili maalesef artık 2 tane polis arkadaşla çalışma yapmak durumundayım. Bir linç kampanyası var ama millet ne olduğunu görüyor" diye konuştu.



"Önümüzdeki 50 yıllın sistemi değiştirecek bir iş yaptık"



Gazi Meclis'in çok önemli bir işe imza attığına dikkat çeken Enç, şunları kaydetti:



"Gazi Meclis çok önemli bir işe imza attı, Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki 50 yılının sistemini değiştirecek, düzeltecek bir iş yaptık. Bundan sonra kararı milletimiz verecek. Biz her zaman AK Parti olarak sandığın milletimizin elinden gelmesine yanaydık. Ama diğerleri bunu engellemek için, bunu engellemek için her türlü atraksiyonu yatılar. Biz bundan sonra kararı milletimize bıraktık, oradan çıkacak her sonu başımızın üstüne."



"Bugün olsa yine aynı tepkiyi verirdim"



Tekerlekli sandalyeyle yeni anayasa sistemi için oy kullandığını da kaydeden Enç, "2 gün doktorlar bırakmadı ben özel izinle, bütün sorumluluklar bendeydi, yürüme engelim devam ediyordu, tenkitler devam ediyordu ama vatan millet Sakarya meselesi olduğu için tek oy tek oydu bizim için. Biz orada müdahale etmeye çalıştık. Kimsenin arkasından yumruk vurmadık. Orada milletin kürsüsünü savunduk. Bugün yine olsa yine aynı tepkiyi veririm" şeklinde konuştu.



"CHP 15 günlük arayı istemiyor"



Meclis'in 15 günlük ara vermeyi planladığını kaydeden Enç, tatil kararının prensipte alındığını ancak CHP'li vekillerin meclisi arada açmak istediğini öne sürdü. Verilmesi planlanan arada dahi çalışacağını belirten Enç, "Bu sadece benim meselem değil, bu tüm çocuklarımızın meselesi. Canımızı dişimize takacağız. Boynumuz, kolumuz yaralandı her neyse ama ülkemin geleceği her şeyden daha önemli" diye konuştu.



"Kimse bize nezaket dersi vermeye kalkmasın"



AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer de, "Bize kimse ahlak, nezaket dersi vermeye kalkmasın, sayın vekilimi ben tebrik ediyorum, orada yapılması gereken bir işi yaptı. Çünkü milletin kürsüsü işgal edemez. Eğer işgal edersen tüm milletvekillerimiz müdahale etmeye hakka sahiptir. O müdahaleyi de vekilimiz yaptı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA