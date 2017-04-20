Gökçek'ten Takipçisine Sert Tepki: Gezi Zekalı Laf Olsun Diye Yazma Ayıp!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter'daki bir takipçisinin ' 'Ankara'nın tüm yolları çukur, gez de rezaleti gör'' demesi üzerine ''Gezi zekalı, 2016'da Ankara dökülen asfalt 5.650.000 ton, laf olsun diye atma ayıp'' diyerek sert tepki gösterdi.

''BU BİR TÜRKİYE REKORU''

Bir Takipçisi Gökçek'e yönelik, ''Bir sus Allah aşkına Ankara'nın bütün yollar çukur, burada gezeceğine Ankara yollarında gez de rezaletini gör ya da görme'' tweet attı.

Bunun üzerine Gökçek takipçisine sert tepki vererek ''Gezi zekalı, sadece 2016'da Ankara'ya dökülen asfalt 5.650.000 ton. Bu bir Türkiye rekoru... Laf olsun diye atma... Ayıp... Ayıp.'' ifadelerini kullandı.