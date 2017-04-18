Gökçek'ten, "Sokak Çağrıları" Uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 16 Nisan Referandumu'ndaki "evet" zaferinin ardından, FETÖ üyelerinin sahte twitter hesaplarıyla "sokaklara çıkın" çağrısı yaptıklarını kaydederek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) seçim gözlem heyeti olarak Türkiye'ye gönderdiği Andrej Konstantin Hunko'nun, PKK flamalarıyla ve Hayır kampanyalarında çekilmiş fotoğraflarını da twitter hesabından paylaşan Başkan Gökçek, bu kişinin raporunun "bağımsız ve tarafsız" olamayacağını açıkladı. Başkan Gökçek, twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, öncelikle vatandaşlara sahte hesaplardan yapılan "sokak çağrılarına" itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.



"Gerçek Türkiye" rumuzlu bir twitter kullanıcısının "AKP ve YSK aklını başına toplasın yoksa meydanlara inip kan dökeriz" gibi tweetleriyle dolu mesajlarını paylaşan Başkan Gökçek, "Sahte FETO hesapları ile ta ABD tweet hesaplarından sokak çağrısı yapılıyor... Amaç Türkiye'yi karıştırmak" uyarısını yaptı.



"24 milyon kişiyiz. Disiplinli bir tüketim boykotuyla ekonominin canını okuruz. Ülke kaybeder diyenlere cevabım hangi ülke? Kimin ülkesi?" tweetini atan "Fakir ve #Hayır" rumuzlu bir kullanıcının da paylaşımını takipçilerine aktaran Başkan Gökçek, "Vatandaşı aleni sokağa davet eden bu kişi hakkında savcılıkça yasal işlem yapılmalı" çağrısında bulundu.



Twitter hesabından bu tip paylaşımları teşhir etmeyi sürdüren Başkan Gökçek, ayrıca AGİT gözlemcisi Hunko'nun, PKK flamalarıyla ve hayır kampanyalarında çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı "Mustafa Yeneroğlu" isimli kullanıcının da bir mesajını retweetleyerek, "AGIT seçim gözlemcisi PKK Aktivisti Hunko hem Hayır kampanyasına destek veriyor hem de 'bağımsız ve tarafsız' gözlemci olarak rapor yazıyor" tweetini attı. - ANKARA