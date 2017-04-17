Gökçek'ten Referandum Sonuçları ile İlgili Yapılan Yorumlara Tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, referandum da 'evet' oylarının, 'hayır' oylarına karşı 1 milyon 360 bin daha fazla çıkmasına karşın bazı çevrelerin, 'evet diyenlerin yenilgiye uğradığı' algısını oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "7 düvel birleştiniz, 1 milyon 360 bin fark yediniz. Demokrasi rejimi, hazmetme rejimidir. Alışmalısınız" dedi.



Gökçek twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında AK Parti oylarının İstanbul ve Ankara'da gerilemeye başladığına ilişkin iddialara cevap verdi. 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ve dün düzenlenen referandum sonuçlarının yer aldığı grafiği, "Başta Fox, Batıcı medya, algı yönetimine başladı... 'AK Parti'de, Ankara ve İstanbul'da gerileme başladı...' Yalancısınız. İşte 3 seçim sonucu" mesajıyla paylaşan Başkan Gökçek, "Benim yerel seçimde aldığım oyla, bu seçim arasında 4 puan artış var. Neyin çanı çalıyor? Artistliğe gerek yok. Oylarda gram gerileme yok" tweetini attı. Bir takipçisinin, "Ankara, sana da bu seçimde 'hayır' dedi, sen neyin kafasını yaşıyorsun?" tweetine de Gökçek, "Yerel seçimde 44.9 almışken, şimdi oylar 48.85'e çıkmış. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Oy artmış mı, evet. Gerileyen ne?" sorusunu yöneltti.



Rakamlarla referandum



Referandumda şaibe olduğu iddialarına rakamlarla cevap veren Gökçek, iddiaları ortaya atanlara yine twitter hesabından, "1 milyon 360 bin farkla referandum u evetler kazandı. 725 bin oy iptal edildi. Hayırcılar ortalığı yıktılar, seçime şaibe karıştı diyerek. Bunun hepsi hayır mı? Yarısı evet, yarısı hayır olsa, seçime etkisi sıfır. Hepsi hayır olsa, gene 635 bin fark var. Peki neyi tartışıyoruz beyler?" dedi.



Referandum sonuçlarına yapılan eleştirileri "algı yönetimi" olarak nitelendiren Gökçek, "Adam Yalova belediye seçimlerini 1 oyla kazandı. Malum medya, 'CHP zafer kazandı' diye yeri göğü inletti. Referandumda 1 milyon 360 bin fark atıldı ama evetçiler mağlup ilan edildi. Buna, literatürde 'algı yönetimi' diyorlar. Geçiniz lütfen beyler. 7 düvel birleştiniz ve 1 milyon 360 bin fark yediniz. Demokrasi rejimi, hazmetme rejimi" tweetini paylaştı. - ANKARA