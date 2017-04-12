SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na: Hangi Oteldi İsmini Açıkla
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na: Hangi Oteldi İsmini Açıkla
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na: Hangi oteldi ismini açıkla...
12 Nisan 2017 Çarşamba 01:54
Gökçek'ten
Kılıçdaroğlu
'na: Hangi oteldi ismini açıkla...
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Yaşam
»
Haber
[9489068] DailyMotion.com
Kemal Kılıçdaroğlu
,
Kılıçdaroğlu
9
91
16
sponsored ads
Diyarbakır'daki patlamadan bir acı haber daha!
Murat Ülker referandum kararını sosyal medyadan duyurdu
Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden iddia
Referandum yorumu büyük ses getirdi: Saçmalamayın artık
Amcaları eziyet çekmesin diye ürettiler, seri üretime geçtiler
Senagalli öğrencinin Erdoğan'a hitabı salondan büyük alkış aldı
Bu skandal görüntü için Bakanlık devreye girdi
Gazete okurken çekilen fotoğrafını görenler şaştı kaldı
Erdoğan: Gençlerin önünü tıkayan 657 sayılı memur kanunu değişmeli
Çağla Şıkel "haç" mı taktı! Görenler gözlerine inanamadı
Havaalanında uyuşturucu ile yakalanan ünlü oyuncunun cezası belli oldu
Cimbom'un yeni hocasını açıkladı
"Evime gel" dediği kadın vekilden içinde "şeref" geçen çok ağır yanıt
Galatasaray'ın kabusu takıma dönüyor
Tayt giymek yine 'tahrik' sayıldı!
Referanduma 5 gün kala elindeki son anketi açıkladı
Trump'tan Rusya'ya yeni tehdit
Referandum için oy oranı verdi: Çıkarsa siyaseti bırakacağım
Arapların yeni gözdesi oldu! Para yağıyor
İşte "kararsız ve utangaç" seçmenin dağıtıldığı son referandum anketi
Kurtuluş için çıktıkları umut yolculukları, pazarlarda bitiyor
Dev ihaleyi Vestel kazandı!
General Motors'u tahtından etti! İşte ABD'nin en değerlisi
Erdoğan'ı kızdıran CHP'li vekilin dedesiyle ilgili çarpıcı iddia
Arda'ya çok özel sipariş: Minibüse bin, 1. kata getir
Sahip olduğu tay, Serdar'ın yüzünü güldürdü
Erkek arkadaşıyla dans eden Rus kızın eteği düştü
Ünlü oyuncu kendisine "at gibi" diyenlere inat tığ gibi oldu
İstanbul Havalimanı'nda korsan uçuş alarmı!
Dortmund otobüsü yakınlarında patlama oldu
Kendisine "çırpı bacak" diyen takipçisine ayarı verdi
Yüzüne yediği tekme sonu oldu
Bomba transfer! Usta oyuncu Güldür Güldür'de
Barça'ya büyük şok! El Clasico'yu kaçıracak
Bombalı saldırı ardından otobüsteki Emre'den haber var
Erdoğan canlı yayındayken, twitter hesabından yeni bir video paylaştı
Meksika'da, arazi aracının içini görenler dehşete kapıldı
İstanbul'da terör estiren ''Buji Ferhat'' böyle yakalandı
Kule vincin operatörü 60 metre yükseklikte baygınlık geçirdi
Fabri'nin son açıklaması taraftarları kahredecek
"Kocaman geliyor" derken Fener sağ gösterip sol vurdu
Erdoğan canlı yayına helallik isteyerek başladı
AK Partililere referandum çalışması sırasında taşlı saldırı: 5 yaralı
HDP milletvekili hakkında yakalama kararı
Recep İvedik 5'ten kazandığı para dudak uçuklattı
Türk oyuncu, Hollanda'da sessiz sedasız evlendi
Diyarbakır'daki patlamadan ilk görüntüler! Binadan geriye çukur kaldı
Ömür Varol'un yerine getirilen isim belli oldu
Halfeti'nin karagülü kokusuyla dünyayı fethetti! Şişesi 647 TL
ABD'li bakanın iniş yapacağı havalimanından dumanlar yükseliyor