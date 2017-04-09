Gökçek'ten Bomba Anket! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu Yer mi Diye Sordu: Yüzde 34 'Yer' Çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından bu kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir anket yaptı.

KILIÇDAROĞLU ANKETİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya üzerinden yaptığı anketlere devam ediyor. Melih Gökçek son olarak 20..999 kişinin katıldığı bir anket yaptı. Gökçek anketinde bu kez Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir anket yaptı.

Sorduğu sorularla yaptığı anketlerden çıkan sonucu paylaşan Gökçek, oy oranlarına göre açıkladığı sonuçla ilgili "Bir saatlik KK anket sonucu ;siyasi kabiliyeti yok, yeteneksiz, ona acıyoruz, Muharrem KK'yı yer, ama ondanda birşey olmaz" dedi.

MUHARREM İNCE KILIÇDAROĞLU'NU YER Mİ?

Gökçek sorduğu sorulardan birinde referandum sonrası siyaseten Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu yer mi? diye sordu, iki saatlik sürede yüzde 34'lük oranla 'yer' cevabı çıktı.



"MUHARREM'DEN BİR ŞEY OLMAZ"

Melih Gökçek sosyal medya takipçilerine sorduğu bir diğer soruda ise, sadece CHP'li Muharrem İnce ile ilgili soru sordu, anketin sonucunun ise yüzde 36 oranında "Muharrem'den bir şey olmaz" olarak çıktığını yazdı.



CHP LİDERİ NEDEN BU KADAR ÇOK POT KIRIYOR?

Melih Gökçek anketinde CHP Genel Başkanı'nın neden bu kadar pot kırdığını da sordu. Gökçek'in anketine katılanlar Kılıçdaroğlu'nun pot kırma sebebini yüzde 35 'siyasi kabiliyeti yok' olarak cevapladı.



YÜZ DE 41 "ACIYORUM" ÇIKTI

İki saatlik süre içerisinde 20.999 kişinin katıldığı anketinin sonucunu açıklayan Gökçek, sorusunda "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gaflar, kırdığı potlar anayasa değişikliğini anlamadığını için söylediği sözler dolayısıyla, Kılıçdaroğlu'na" diye sordu. Seçeneklerden bu sorunun cevabı yüzde 41 oranında 'acıyorum" çıktı.





