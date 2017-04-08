Gökçek: Fetö Adil Öksüz İçin Sahte Belge Hazırlattı

Gökçek: FETÖ Adil Öksüz için sahte belge hazırlattı.

Gökçek: FETÖ Adil Öksüz için sahte belge hazırlattı...

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PDY, FETÖ
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