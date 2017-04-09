Gökçek DHKP-C'lilerin Videosunu Yayınladı: Polis Bu Şerefsizleri Derhal Bulmalı

İstanbul Okmeydanı'nda kahvehane basan DHKP-C'li teröristlerin videosunu yayınlayan Melih Gökçek, "Polis bu şerefsizleri derhal bulmalı." dedi.

Gökçek DHKP-C'lilerin Videosunu Yayınladı: Polis Bu Şerefsizleri Derhal Bulmalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, DHKP-C'li teröristlerin kahvehane baskını videosunu Twitter hesabından yayınladı.

"BU ŞEREFSİZLER BİLİYORKİ EVET OYLARI SONLARI"

Melih Gökçek, yaptığı paylaşımda, "Polis bu şerefsizleri derhal bulmalı. Kahveyi basıp evet verenleri silahla tehdit ediyorlar. Bu şerefsizler biliyorki evet oyları sonları." ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in tweeti:

Kaynak: Haberler.com

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