Gökçek CHP ve Hdp'nin Eski Dilekçelerini Ortaya Çıkarttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 16 Nisan referandumunda "mühürsüz zarf ve oy pusulası" itirazlarına ilişkin olarak, CHP ve HDP'nin 2015 yılında aynı nedenle yaptıkları itirazları ve mühürsüz pusulaların kabul edildiğine ilişkin belgeleri Twitter hesabından paylaştı. Başkan Gökçek, 2015 yılında yapılan genel seçimden sonra CHP ve HDP'nin ayrı ayrı sandıklardaki "mühürsüz zarf ve oy pusulalarının kabul edilmesine" ilişkin talep, tutanak, belge ve mahkeme raporlarını takipçileriyle paylaştı. Gökçek, "Mühürsüz zarf ve oy pusulası için itiraz eden CHP, daha önce mühürsüz oyların geçerli sayılması için seçim kuruluna dilekçe vermiş. Mühürsüz oyların sayılması için dilekçe veren CHP'liler, bu tezadınızı açıklamanız gerek. Çifte standart olmaz. İşte CHP'lilerin bugün savunduklarının tam tersini istediklerinin tarihi belgeleri" tweetlerini attı.



Aynı şekilde HDP'nin itirazına ilişkin belgeleri de paylaşan Gökçek, "Üçüncü örnek de aynı konuda HDP'den. AGİT bunları görmez" şeklinde paylaşımda bulundu.



"SAROS TÜRKİYE'YE GELMİŞ"



Gezi olaylarının baş aktörlerinden olan George Soros'un Türkiye'ye geldiğini ve yeni bir Gezi eylemleri planı içinde olunduğunu ifade eden Başkan Gökçek, "Dün Soros Türkiye'ye gelmiş. CNN ve BBC'nin araçları Taksim'de nöbet bekliyor. Gezi'yi de böyle başlatmışlardı. Tezgah aynı tezgah" açıklamasını yaptı.



Başkan Gökçek, ayrıca CHP'nin Manisa Gençlik Kolları tarafından atılan ve bir savaşı andıran fotoğraf ile "Hayır! Daha bitmedi, mücadeleye devam!.. Yapılan hukuksuzluğa dur demek için 19.30'da Manolya Meydanındayız!.." mesajının yer aldığı tweeti de paylaşarak, "CHP suç işliyor. Dün Soros'un talimat ve yardımlarıyla gerçekleştirilen Gezi olayları gibi fotoğrafta görüldüğü tarzda yıkıp yakmayı hedefliyor" iddiasında bulundu. Soros'un Türkiye'ye gelişiyle birlikte yapılan "eylem hazırlıkları"nın yer aldığı fotoğrafları da paylaşan Gökçek, "Batı, Gezi için elinden geleni yapıyor. Sokak eylemi yapmak, Batı'nın Türkiye düşmanlığına destek olmaktır. Fotoğraflara bakın, anlayın" mesajını attı.



(Yağmur Yıldız/İHA)