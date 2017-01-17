Gökçek Büyükelçilerle Görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Azerbaycan, Burundi, İran, Bulgaristan ve Japonya'nın Ankara büyükelçileri ile makamında ayrı ayrı görüştü.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faig Bagırov ile görüşmesinde, Türkiye'ye olan desteklerinden dolayı teşekkür etti. "Azerbaycan, 15 Temmuz darbe girişiminde bize destek olan birkaç ülkeden biridir." diyen Gökçek, Batı ülkelerininse bu süreçte son derece duyarsız kaldığını belirtti.



FETÖ'nün sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de güçlü olduğunu ancak 15 Temmuz sonrası diğer ülkelerden darbe aldığını dile getiren Gökçek, "Türkiye'de yediği darbe, aslında dünyada da darbe yemesine vesile oldu çünkü birçok ülkede böyle hakimiyet kurabilecekken, ikinci bir olay, bütün dünyada bir anda FETÖ'nün silinmesine vesile olacaktı, kıpırdayamadılar. Yoksa pek çok ülkede epey güçlü haldeler. Türkiye'den güçlü oldukları yerler bile var." ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Bagırov da Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostane ilişkinin devam edeceğini vurguladı.



Azerbaycan'da FETÖ'ye yönelik mücadele hakkında bilgi veren Bagırov, şöyle devam etti:



"15 Temmuz'dan önce, Azerbaycan'da faaliyet gösteren 26 okul, 15 Temmuz'dan önce, 2015 yılından itibaren kapatılmıştı. Sadece Kafkas Üniversitesi faaliyetteydi. O da 15 Temmuz'dan sonra, 20 Temmuz'da kapatıldı."



"Ankara'yı tercih ederim"



Orta Afrika ülkelerinden Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Joel Nkurabagaya, daha önce Washington'da görev yaptığını ve Ankara'ya 2 yıl önce geldiğini belirterek, "Ankara ile Washington'ı kıyasladığımda, samimi olarak söylüyorum, Ankara'yı tercih ederim. Hem şehrin temizliği, hem de insanların misafirperverliği, tercih sebebim." değerlendirmesinde bulundu.



İran Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Teharjan Fard da Türkiye'ye yılda 1,5 milyon İranlı turist geldiğine ve bunların bir kısmının da Ankara'yı ziyaret ettiğine değindi.



Gökçek ise büyükelçiye ANKAPARK projesini anlatarak kente daha çok turist gelmesi için yardımcı olmasını istedi.



Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadezdha Neynsky da başkentte bulunmanın kendisi için şeref olduğunu aktararak Ankara'nın çağdaş, modern, mimari, ulaşım, altyapı açısından gelişmiş bir şehir olduğunu ifade etti.



Gökçek, son olarak Japonya Büyükelçisi Hiroshi Oka ile eşi Sefire Rieko Oka ile bir araya geldi.



Japon Büyükelçi, Ankara'da 260 Japon'un yaşadığını, bu sayının artmaya devam ettiğini belirtti. Konuk büyükelçi, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Japon makarna fabrikasında çalışan vatandaşlarının burada rahat bir hayat sürdüklerine dikkati çekti.



Başkan Gökçek de büyükelçi Oka'ya, Japonya'dan hangi daldan olursa olsun, bütün iş adamlarını getirerek misafir etme önerisini sundu. Gökçek, "Yatırım konusunda her türlü yardımı yapmaya hazırız." dedi.



Ziyaretlerin ardından Gökçek, konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.