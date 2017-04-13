Gökçek, Belediye Meclisinde 2016 Yılı Faaliyet Raporunu Sundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ASKİ ile EGO'nun 2016 mali yılı faaliyet raporlarını sunarak, "2016 yılında çalışmalarımızda rekor üstüne rekorlar kırdık" dedi.



Başkan Gökçek, sinevizyon eşliğinde 2 saat süren sunumunda, ANKAPARK'tan Kuzey Ankara'ya, asfalttan yeni yol açımlarına, yeni ilçelere yatırımlardan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar yüzlerce çalışma hakkında bilgi verdi.



Başkent turizmine büyük ivme kazandıracak olan ANKAPARK'taki çalışmaları anlatan Başkan Gökçek, tamamlanan giriş kapısı, oyun konsolları, dijital oyun çadırları ve çevre düzenlemelerine ilişkin görüntüleri ve bilgileri Meclis üyeleriyle paylaştı.



"Medar-ı iftiharımız olduğu için ANKAPARK yatırımlarından başlamak istiyorum" diyen Başkan Gökçek, oyuncak montajlarının tamamlanmak üzere olduğunu ve bu yıl içinde çalışmaları bitirmek istediklerini söyledi. Başkan Gökçek şöyle konuştu:



"Açılış tarihi konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum. Kesinlikle Avrupa'nın açık ara en büyük parkı, hem alan açısından hem de oyuncak sayısı açısından. Park içinde 1217 oyuncak bulunuyor. Fıskiyelerimiz tam bir şov, 209 metre eninde, 120 metreye yüksekliğe su fırlatıyor. Mayıs ayında Meclis üyeleri ve ailelerini gezdirerek, tenkitlerinizi alalım. Bazı bölümleri çocuklara ve çeşitli kurumlardan gelen misafirlere gezdiriyoruz. Olumlu tepkiler aldık."



-Cumhuriyet tarihinin en şık camisi



Kuzey Ankara Camii ve Külliyesi'nde yürütülen otopark ve kongre merkezi yapımı çalışmalarıyla ilgili fotoğraflar eşliğinde bilgi veren Başkan Gökçek, "Cumhuriyet tarihinin en şık camisi olacak Allahın izniyle" dedi.



Pamuklar Boğaziçi Camii Yapımı, Etlik Osmanlı Aile Yaşam Merkezi çalışmalarının bu yıl biteceğini belirten Başkan Gökçek, "Keçiören Osmanlı Halk Pazarı yanmıştı biliyorsunuz. ATO ile beraber, yerine 3 ay içinde yenisini çok daha modern şekilde yaparak pazar esnafına teslim ettik" dedi.



Sırasıyla Beypazarı, Kahramankazan, Yenimahalle, Çankaya ilçelerine yapılan itfaiye istasyonlarından da görüntüler sunan Başkan Gökçek, Yeni Toptancı Hal'in taşınacağı ANKAHAL'in projesinin hazırlandığını, bu ay veya önümüzdeki ay yapım ihalesine çıkılacağı müjdesini verdi.



-Asfalt seriminde rekor üstüne rekor...



Kentsel ulaşım ve altyapı hizmetleriyle ilgili slaytları gösteren Başkan Gökçek, 2016 yılında 11 yaya üst geçidini tamamladıklarını, 5 üst geçidin yapımının da devam ettiğini belirtti.



Başkan Gökçek, "2016 yılında Ankara'nın bulvar ve caddelerine 5 milyon 686 bin ton asfalt serildi, bu bir rekor" diyerek, 25 ilçeye dökülen asfaltla ilgili tek tek rakamsal bilgiler verdi. Başkan Gökçek, "Bunlar, ilçelerin cadde ve sokaklarına dökülen miktarlar. Bir de bu ilçelerin 311 köy yoluna 2016'da, 1 milyon 604 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik" dedi.



Gökçek, 1071 Malazgirt Bulvarı'nın bir gecekondu nedeniyle yıllardır Dikmen'le bağlantısının yapılamadığını hatırlatarak, "7 yıldır yapamıyorduk. Vali bey devreye girdi. OHAL kanunlarıyla gecekonduyu kaldırıp, bulvarın Dikmen bağlantısını sağladık" diye konuştu.



Geçen yıl Ankara'da yapılan önemli cadde ve bulvarlarla ilgili bilgi veren Başkan Gökçek, şöyle devam etti:



"Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Turan Güneş Bulvarı yol genişletme, asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yaptık. 27 gün gibi rekor bir sürede tamamlandı. Turan Güneş ve Doğukent bağlantı yollarında çok trafik oluyordu biliyorsunuz. Vatandaş 'şimdi rahatladık' diyor. Kazım Karabekir Caddesi yol genişletme, asfaltlama ve kaldırım çalışmalarını tamamladık. ANKAPARK'tan giden vatandaşlarımız Eskişehir Yolu'na rahat ulaşsın diye ANKAPARK Anadolu Bulvarı Köprüsü'nü yaptık. Hurdacılar U dönüşü köprüsünü yaptık, tam karşına da Hurdacılar 2. U dönüşü köprüsü yapımıyla burası rahat nefes aldı. Ankara-Haymana Devlet Karayolu'nun 33 km'lik kısmında yapılan yol genişletme çalışmamız devam ediyor."



Gökçek, 2016'da yol ve asfalt çalışmalarında rekor kırdıklarını belirterek, "1 milyon 541 bin 467 metre yeni yol açımı, 1 milyon 778 bin 586 metre malzemeli bakım ve 1 milyon 306 bin 585 metre reglaj faaliyeti yaptık. Yani bu rakamların hepsi Türkiye rekorudur" diye konuştu.



-"Ankara sanayisine destek olduk"



Gökçek, geçen yıl Ankara genelinde 1375 kilometre imar yolu açıldığını belirterek, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili fotoğrafları gösterdi. 2016 yılında eğitim kurumlarına ise 27 bin 746 ton asfalt serimi yapıldığını bildiren Başkan Gökçek, "Organize sanayi bölgelerine ise 219 ton asfalt serimi, 52 bin 592 metre yeni yol açımı, 5 bin metre malzemeli bakım ve 6 bin 775 metre reglaj çalışması yaptık. Ayrıca 14 bin 644 metre bordür, 21 bin metrekare tretuvar döşedik. Bunlar bizim sorumluluğumuzda olmamasına rağmen destek olduk" dedi.



Merkez ve çevre ilçeler dahil toplam 400 cadde, sokak ve bulvarın bazalt kaldırımlarla donatıldığını kaydeden Başkan Gökçek, ilçelerde çevre düzenlemeleriyle ilgili çalışmaları slaytlarla gösterdi.



Önemli kentsel dönüşüm alanlarında sürdürülen hizmetleri de öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla anlatan Gökçek, hak sahiplerine anahtar teslim törenleri yaptıklarını söyledi.



-Ulus ve Kale'deki çalışmalar...



Başkan Gökçek, Ulus Meydanı Kentsel Tasarım Projesi, İnanç Müzesi Projesi, Kale Önü Dükkanlar ve Meydan Düzenleme Projesi hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi:



"Kale önü dükkanları ve meydan düzenleme projesi yaptık. Kale önüne bir ciddiyet kazandırılıyor, burası son derece salaş bir bölgeydi. Dükkanlara çekidüzen verdik. Ulus Kültür Merkezi, Kapalı Çarşı ve Dolmuş Durakları Kompleksi Projesi'ne başladık. Burası biliyorsunuz, dolmuşların kalktığı yerdir. Proje kapsamında alt katlarda dolmuş yeri yapılıyor. Dolmuşların girişi çıkışı için 2 kat var. Üzerinde Tarih Müzesi, onun üzerinde de Kutsal Emanetle Müzesi olacak. 4 katlı bina olarak yükselecek. Şu anda inşaat başladı."



Tarihi bina ve türbe restorasyonları, çevre düzenlemeleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Gökçek, "Bolu Göynük'teki camisi yanmış olan Akşemseddin Türbesi'nde çok güzel düzenleme yapıldı. Akşemseddin Hazretleri yüzü suyu hürmetine, bu büyük insana bir hizmet yapılmış oldu. Vatandaşla işbirliği de yaparak, bu camiyi yeniden ayağa kaldırdık" diye konuştu.



-Temapark-Hayvanat Bahçesi arasına Teleferik...



Başkan Gökçek, tarihi ve simgesel özelliği olan 20 yapının cephe aydınlatmasının tamamlandığını, Hayvanat Bahçesi-Temapark arasına 7.5 km hat uzunluğu ve 8 istasyonu olan teleferik yaptıklarını ve yüzde 75 oranında tamamlandığını söyledi.



Kente estetik kazandırmak için saksı ve vazolar getirdiklerini belirten Başkan Gökçek, "Kentin uygun yerlerine 166 dekoratif vazo, yine 2016 yılında kavşak, göbek ve meydanlara 25 dekoratif süs havuzu, 61 soyut heykel, 4 saat kulesi yerleştirdik. Keçiören, yenilenmiş kent meydanına kavuştu. 16 bin metrekare alana granit döşeme yaptık. Çocukların geleneksel oyunlarla anne ve babalarının oyun dünyasını yaşaması için 165 okula 16 farklı şekilden oluşan 1605 adet oyun alanı çizimi yaptık" diyerek, çalışmaların görüntülerini yansıttı.



-10 kat fazla yeşil alan...



Melih Gökçek, çevre düzenlemeleriyle ilgili slaytları göstererek şu bilgileri paylaştı:



"1994 yılında 2,08 m olarak teslim aldığımız kişi başına düşen yeşil olan miktarı, 2016 yılında 19,85 m seviyesine ulaştı. Bu değere göre Ankaramız 1994 yılından bu yana yaklaşık 10 kat fazla yeşil alana kavuştu. 1994 yılına kadar toplam 19 olan park sayısına 2016 yılına kadar 389 park ekleyerek, 408'e çıkardık. 2016 yılında 170 bin adet nitelikli boylu ağaç dikimi yaptık."



-Tarım ve hayvancılığa destek



Çevre ilçelerde tarım ve hayvancılığa da Büyükşehir olarak büyük destek verdiklerini belirten Başkan Gökçek, "Türkiye'de en büyük arılı kovan desteğiyle, Ankara'da arıcılığın gelişmesini sağladık. 600 çiftçimize, 6 bin arılı kovan ve arıcılık malzemesi desteği verdik. Yetiştiricilerimize sürülerini iyileştirmeleri için damızlık koç ve teke desteği verdik. Kırsal ilçemizdeki 752 çiftçimize 1751 koç ve teke dağıttık. Genç çiftçilerimize 3 bin kıvırcık koyun ve 1600 Ankara keçisi dağıttık. Çiftçilerimize tohum ve fidan verdik" diye konuştu.



-"Su abonesi 2 milyon 168 bine ulaştı"



ASKİ'nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Gökçek, Türkiye Halk Sağlığı Kurum tarafından Ankara genelinde yapılan klorlama denetimleri sonucunda, klorlamada Ankara genelinde yüzde 100 başarı sağlandığını belirterek, şöyle devam etti:



"1994 yılında devraldığımızda ASKİ'nin su abone sayısı yaklaşık 726 bindi. 2016 yılına kadar yapılan yatırımlar sayesinde abone sayımız 2 milyon 168 bine ulaştı. Temiz su ve bakteriyoloji laboratuarları ile toplam 63 parametrenin analizi, Türk ve dünya standartlarına uygun olarak yapılıyor. Laboratuvarları, Türkiye'de, Avrupa ve Amerika ile aynı anda akredite olan tek sular idaresi ASKİ'dir."



Bu yıl yok denecek kadar yağış olduğunu, barajlardaki toplam doluluk oranının 462 milyon 779 bin metreküpü bulduğunu bildiren Başkan Gökçek, "Bu sene itibariyle istesek de istemesek de Kesikköprü'den su alacağız" dedi.



Ulaşım hizmetleri



EGO'nun çevre dostu bir filoya sahip olduğunu belirten Başkan Gökçek, "1596 faal otobüsümüzün 1287'si, doğa dostu doğalgaz yakıtlı otobüslerdir. 1464'ünde klima, 1515'inde engelli erişimine imkan sağlayan asansör vardır. 313 hatta günlük ortalama 1287 otobüsle, 2 milyon 428 bin sefer yaparak, 200 milyon kişiye taşıma hizmeti verdik" diye konuştu.



Teleferik sisteminin de ulaşıma önemli katkısı olduğuna değinen Başkan Gökçek, "4 duraklı 106 kabinden oluşan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında 2016 yılında 7 bin 627 sefer yapılarak, 4 milyon 76 bin yolcu taşındı" dedi.



-Büyükşehir'in 15 temmuz mücadelesi



Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı kamyonlarla iş makineleriyle mücadele ettiğini, ambulanslarla yaralı vatandaşları taşıdığını da anlatarak, şu bilgileri verdi:



"Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait 18 ambulans, 30 cenaze aracı ve 187 personel tam kapasite çalışarak, toplam 75 vatandaşımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, 19 vatandaşımız Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, 33 vatandaşımız Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınarak hastanelere taşındı. 1 ambulansımız saldırıya uğradı, 3 personelimiz ise yaralandı."



Terör saldırılarında da vatandaşlara hizmet için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Gökçek, "Ankara'daki bombalı terör saldırılarında cenaze araçlarımız tam kapasite hizmet vermiştir. 17 Şubat Kızılay saldırısında 28 kişi, 31 Mart Genelkurmay saldırısında 37 kişi, Gar saldırısında ise 87 kişi hastanelere taşındı" dedi.



Kültür ve sosyal hizmetler ile sosyal yardımların da her yıl kesintisiz devam ettiğini hatırlatan Başkan Gökçek, savaştan kaçan sığınmacılara da yardım eli uzattıklarının altını çizdi.



Başkan Gökçek, sunumunu şu sözlerle tamamladı:



"Böyle bir sunumun takdirini, değerli Meclisi üyelerimize arz ediyorum. Büyükşehir Belediyesi, Allah'ın izniyle çalışıyor ve çalışırken de gerçekten büyük hizmetlere imza atıyor. Bu bütçeyle bu kadar hizmet, gerçekten rekordur. Ayrıca Güneydoğu'da ve Doğu'da 13 ilçe ve ildeki kayyum atanan belediyelere yardım yaptık, yapıyoruz, Devletimiz bir taraftan yardım yaparken, biz de belediye olarak devletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. O noktada Meclisimizin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürü borç bilirim."



-Grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri



Gökçek'in sunumundan sonra Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkanvekili Ali ihsan Ölmez Başkanlığında toplantısını sürdürdü. .



CHP Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, Ankara'nın kent ve Başkent olma özelliğinin ötesinde Kurtuluş Savaşı planlarının yapıldığı ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir kent olduğunu belirterek, "Bu kimliğin bizlere rehber olması gerek" dedi.



Doğan Yılmazkaya, Ankara'da ulaşım sorunu olduğunu, kültürel faaliyetlere önem verdiklerini ve desteklediklerini belirtti.



MHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Ramazan Şimşek ise yapıcı bir muhalefet olduklarını belirterek, Başkent'in, uluslararası alanda en büyük vitrin olduğunu söyledi. Ankara'nın sürekli gelişip büyüdüğünü ve ulaşım sorununun ortaya çıktığına dikkat çeken Şimşek, kırsal hizmetlerden memnunluk duyduklarını belirten Şimşek, bu destekler için de teşekkür etti.



Yapılan görüşmeler ve değerlendirmelerin ardından, Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü ve EGO Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılı faaliyet raporları onaylandı. - ANKARA