Gökçek Açıkladı: Eski CHP'lilerin Fetö Rahatsızlığı

Gökçek açıkladı: Eski CHP'lilerin FETÖ rahatsızlığı ...

Gökçek açıkladı: Eski CHP'lilerin FETÖ rahatsızlığı ...

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PDY, FETÖ
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