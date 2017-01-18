Gökçeada Metropoliti Kirilios Için Isim Ayini Düzenlendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Merkez Kilisesi'nde görevli Gökçeada Metropoliti Kirilios Druganis için isim ayini düzenlendi.



Törene, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Terens Kuik, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris ile Fener Rum Patriği Bartholomeos ve çok sayıda Rum vatandaş katıldı.



Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği yaklaşık 1 saat süren ayin, duaların okunması ile sona erdi.