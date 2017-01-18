Gökçeada'da Metropolit Kirilios Için Isim Ayini Düzenlendi

Çanakkale'nin Gökçeada İlçe merkezindeki Panayiya Kilisesi'nde, Gökçeada Metropoliti Kirilios Durganis için isim ayin töreni düzenlendi.Gökçeada Metropoliti Kirilios Durganis için düzenlenen isim ayini törenine; Yunanistan Dış İşleri Bakan Yardımcısı Terens Kuik, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve çok sayıda Rum vatandaş katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada Metropoliti Kirilios Durganis'in isim ayin törenini yönetti. Saat 09.00'da başlayan ayin, 1 saat süren duaların ardından sona erdi.