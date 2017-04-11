Gökçeada Arısının Islahı ve Korunması Toplantısı Düzenlendi

Çanakkale'nin Gökçeada İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Gökçeada arısının ıslahı ve korunması konusunda toplantısı düzenlendi.



Toplantıya, Çanakkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erdem Karadağ, Namık Kemal Üniversitesinden Yardımcı Doçent Doktor Devrim Öskay, Çanakkale Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Cahit İleri, Gökçeada İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kavruk, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü H. İbrahim Büyükgaga, Köy Muhtarları ve çok sayıda arıcı katıldı.



Toplantının açılışında bir konuşma yapan Çanakkale Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, "Arıcılık kutsal bir uğraş. İnsan var oluşundan beri arıcılık var. Biz de bu arıcılığı geliştirmemiz gerekiyor. Bunu profesyonel hale dönüştürmemiz lazım. Bilim ve teknolojini emrettiği şekilde arıcılığı yapmamız gerekiyor. Hem kaliteli hem yüksek verimde bal elde etmemiz lazım ki geçimimizi sağlayabilelim. Bununda şartları var. Bilim araştırmalarına, bilim çerçevesinde yapılmış her türlü araştırmalara uymamız lazım. Çok fazla verimden çok fazla bal almaktan ziyade daha önemlisi balda kaliteyi yakalamamız gerekir. Gökçeada anakaradan izole kendine has arısı olan bir bölge. Gökçeada'da 97 arıcımız, 3.828 tane arılı kovanımız var. Yılda yaklaşık 46 ton bal üretiliyor. 97 üreticimizin 50 tanesi organik üretim yapıyor. Organik arılı kovan sayısı 1.868, Ama organik bal üretimine baktığımızda 46 ton 'un 7,7 si organik bal üretimi. Biz bunu geliştirmemiz lazım. Projeler bazında son 5-6 yıl içerisinde Gökçeada'ya arıcılıkla ilgili ciddi anlamda destekler verdik. Bu desteklere devam edeceğiz" dedi.



Çanakkale Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Cahit İleri, arı üreticilerine yaptığı konuşmada, "Gökçeada arısı ada bazında doğal seleksiyona uğramış farklı bir arı tipi. Gökçeada'nın ana karadan 27 km uzakta olması diğer arılarla olan etkileşimini etkisiz hale getirmiş ve ada şartlarına uyabilen arıların yaşaması mümkün olmuştur. Özellikle rüzgarda uçabilen ve bölgenin kıt kaynaklarında yaşamayı öğrenmiş havanın nemine dirençli farklı bir ırk oluşmuştur. Bu arının diğer arılarla etkileşimini engellemek için dışarıdan arı girişi yasaklanmıştır. Mevcut arıların bir damızlık projeyle daha da genişletilmesi amaçlanmaktadır" dedi.



Namık Kemal Üniversitesinden Yardımcı Doçent Doktor Devrim Öskay, toplantıya katılanlara, Arı hastalıkları, Arıların Bakım Beslenmesi ve Gökçeada arısının özellikleri ve Gökçeada arısının ıslahı ve korunması konularında bir sunum yaptı. Üreticilerin sorularını cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi. - ÇANAKKALE