Gökçe Bahadır Ateşli Sahnelerini Kıskanan Sevgilisiyle Barıştı

Gökçe Bahadır, 'Aşk Uykusu' filminde cesur sahnelerde rol almıştı. Sevgilisi Efe Duru bu sahneleri görünce çok kıskanmış ve ikili ayrılık kararı almıştı. Çift yeniden bir araya geldi.

SEVGİLİSİ ATEŞLİ SAHNELERİ KISKANMIŞTI

Gökçe Bahadır, Ekim 2016'da Efe Duru ile aşk yaşamaya başlamış oynadığı filmdeki ateşli sahneleri nedeniyle sevgilisi kıskanınca çift 3 Nisan'da ayrılmıştı.



DEVAM KARARI ALDILAR

Ancak ayrılık hiç uzun sürmedi. Efe Duru yelkenleri suya indirdi, dün barış sağlandı. Sevgililer, Etiler'deki Beyaz Fırın'da bir araya gelip sorunları aştı. Birlikte kahvaltı ettiler, ilişkiye devam kararı aldılar. Gökçe Bahadır daha önce Efe Duru'ya "Bana en kıymetli hediyesin. Beni hiç bırakma" demişti.



