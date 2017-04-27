Gökbel Mahallesi'ne Damlama Sulama Tesisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde üreticiye destek sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesi Gökbel Mahallesi'nde damla sulama tesisi çalışması başlattı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde üreticiye destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda da Gökbel Mahallesi'nde damlama sulama tesisi için çalışma başlattık. Ürünün düzenli sulanması ve su tasarrufunu da büyük ölçüde sağlaması sebebiyle damlama sulama sistemleri üreticiye büyük katkı sağlıyor. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.