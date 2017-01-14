"Gök, Kubbe / Boşluk Mimar Sinan fotoğraf sergisi

BursaFotoFest Küratörü Kamil fırat'ın kişisel sergisi olan "Gök, Kubbe / Boşluk Mimar Sinan" Bursa Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu'nun organizasyonu ile 18 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Müzeyyen Senar Sergi Salonu'nda kapılarını fotoğraf tutkunları için açıyor. 30 ana fotoğraf ve 60'ı aşkın yardımcı fotoğraftan oluşan sergi Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri olan Şehzadebaşı, Süleymaniye ve Selimiye camilerini kapsıyor.

Kamil Fırat kimdir?

Kamil Fırat, 1959 yılında İstanbul doğdu. Yurtiçi ve yurtdışında kişisel sergiler açtı. Fotoğrafları Belçika Anvers Fotoğraf Müzesi ve Almanya Bochum Müzesi koleksiyonlarına alındı. "Atlar", "Kırkpınar Yağlı Güreşleri", "Kapadokya", "Özne-Hilmi Yavuz" adlı kitapları yayımlandı. Adatepe Taşmektep kurucuları arasında yer aldı. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin küratörü olan (BursaFotoFest) Fırat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışma hayatını sürdürmektedir.