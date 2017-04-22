Gök: Bu Süreç Bitmemiştir
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "YSK bizzat bu seçimlerin meşruiyetini çiğnemiştir.
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "YSK bizzat bu seçimlerin meşruiyetini çiğnemiştir. Ne cüretle ne hakla ne adına milletin iradesini sakatlamıştır. Bu nedenle YSK üyeleri mutlaka bir gün hesap vereceklerdir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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