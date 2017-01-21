Fransa'da Mahkeme Kararını Verdi, Silikon Taktıran Türklere Tazminat Yolu Açıldı

Fransa'da 20 bin kadın, sağlığa zararlı silikon üreten Fransız PIP markasına güvenilir sertifikası veren Alman Teknik Denetim Kurumu'ndan (TÜV) şikayetçi oldu. 5 yıl süren dava sonucunda TÜV, 60 milyon euro ödemye mahkum edildi.

TÜV DAVACI KADINLARA 3 BİN EUROP ÖDEYECEK

TÜV kurumu kadın başına 3 bin Euro acı parası ödeyecek. Alman TÜV kurumu Fransız Mahkemesin kararına itiraz etti. TÜV, davayı Temyiz Mahkemesine taşıyacağını bildirdi. Beş yıldır devam eden dava temyiz süreci açık olduğu için henüz sonuca ermiş sayılmıyor.

TÜRK KADINLARINA DA TAZMİNAT YOLU AÇILDI

TÜV'ün sertifika verdiği PIP markasının protezlerini kullanan aralarında Türk kadınlarının da bulunduğu 200 bin kadın olduğu tahmin ediliyor. Mahkeme kararı eğer temyizde de onaylanırsa PIP markasının silikonlarını taktıran Türk kadınlarının da TÜV'den tazminat alma hakkı doğmuş olacak.